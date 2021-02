Naomi Osaka, noua șefă a tenisului feminin: "Nu are prea multe slăbiciuni"

"Pentru mine, tenisul feminin are o nouă şefă. Naomi Osaka are această capacitate, a luat o altă dimensiune. Cred că este carismatică, nu are prea multe slăbiciuni, chiar dacă are suişurile şi coborâşurile ei.Îşi poate îmbunătăţi procentul primului serviciu. Uneori face multe greşeli, dar am fost impresionată că, atunci când trebuie să joace bine, când trebuie să servească bine, joacă la fel ca o campioană.Sunt foarte încrezătoare că va câştiga mai multe Grand Slamuri. În mod clar, Osaka va fi favorită în finală, nu ar fi sincer să spui contrariul. Trebuie să fie atentă însă, Brady a fost foarte emoționată astăzi, pentru că era o oportunitate imensă şi cred că situaţia va fi total diferită în finală.Naomi Osaka este complet pregătită din punct de vedere fizic, iar psihic a arătat că este foarte puternică. Naomi, cu siguranţă, va fi marea favorită pentru acest meci",