În vârstă de 44 de ani, Rose îl va înlocui la Dortmund pe Edin Terzic, fostul secund al lui Lucien Favre, numit antrenor după demiterea elveţianului la mijlocul lunii decembrie, informează News.ro.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO