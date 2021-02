Programul sferturilor din Cupa României la fotbal

Chindia - CS Universitatea Craiova şi Dunărea Călăraşi - Dinamo sunt două dintre meciurile din sferturile de finală ale Cupei României, stabilite, luni, în urma tragerii la sorţi de la Casa Fotbalului.





Sferturi, program:



Petrolul Ploieşti (Liga 2) vs Astra Giurgiu



Chindia Târgovişte vs CS Universitatea Craiova



Dunărea Călăraşi (Liga 2) vs Dinamo Bucureşti



Universitatea Cluj (Liga 2) vs Viitorul Pandurii Târgu Jiu (Liga 2).





Reguli, cum se vor juca meciurile:



Jocurile din sferturile de finală se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent.