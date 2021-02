Clubul Al Hilal a anunţat că Răzvan Lucescu nu mai este antrenorul echipei, despărțirea venind după ultima înfrângere din campionat (0-1 cu Damac, noua echipă a lui Constantin Budescu).



"Consiliul Director al Al Hilal a decis să semneze un acord de încheiere a colaborării cu tehnicianul Răzvan Lucescu", se arată pe contul de Twitter al grupării saudite, conform News.ro.

\uD83D\uDCC3 #AlHilal Signs a Mutual Termination Agreement with “Razvan”..

and Appoint the Brazilian coach “Rogério Micale” pic.twitter.com/MbBMzhD8Qc