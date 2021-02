Liga 1: Poli Iași vs Astra Giurgiu 2-3 / Oaspeții au înscris de trei ori în 11 minute

Astra Giurgiu a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Poli Iaşi, în etapa a 23-a din Liga 1.

Au marcat: De Iriondo '2, Calcan '50 / Montini '31, Canadija '36, Wuthrich '42.

1-0, min. 2: La o învălmăşeală produsă în careul oaspeţilor, după un corner executat de pe partea dreaptă, portarul a respins mingea în piciorul lui De Iriondo, de unde a ricoşat în plasă;

1-1, min. 31: Montini a marcat cu un şut din colţul careului mic;

1-2, min. 36: Canadija a trimis în poartă de pe linia de şase metri, după ce a primit o pasă foarte bună de la Montini;

1-3, min. 42: Mingea a ajuns cu noroc la Wuthrich, după ce a ricoşat dintr-un adversar, elveţianul a pătruns în careu si a marcat cu un şut de la 10-11 metri;

2-3, min. 50: Calcan a marcat dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri, din poziţie centrală, potrivit News.ro.

Au evoluat următoarele echipe:

Poli Iaşi: Brănescu - Cană (Zaharia '75), Mihalache, Răzvan Popa (Frăsinescu '46), Baxevanos - Gaitan, De Iriondo, Antonio Stan - Dylan Flores (Vanzo '46), Zajmovici (Popadiuc '60), Alvarez Vega. Antrenor Andrei Cristea;

Astra: M. Popa - Hugo Sousa, Găman, Grahovac, David Bruno - Boe-Kane, Canadija (Jovanovici '90+1), Wuthrich - Stahl (Crepulja '83), Montini (Krpici '60), Balaure (Răduţ '61). Antrenor Eugen Neagoe.

Cartonaşe galbene: Cană '16, Frăsinescu '54, De Iriondo '63, Vanzo '78, Popadiuc '78, Calcan '84, Baxevanos '88 / Montini '6, Hugo Sousa '64;



