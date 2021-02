​Liga 1: Remiză între Dinamo București și Sepsi Sfântu Gheorghe

În urma acestui rezultat, Dinamo ocupă locul 10 (26 puncte), în timp ce Sepsi se află pe poziția a patra (35 puncte).

Au evoluat următoarele echipe:





Dinamo: Eşanu – Sorescu, Puljic, Grigore, Filip – Bani (Nepomuceno ’63), Anton, Achim (Răuţă ’82), Fabbrini – Gueye, Nemec (Morsay ’79). Antrenor: Ionel Gane.





Sepsi Sfântu Gheorghe: Niczuly – Deligiannidis, Ninaj, Mitrea, Ştefănescu – Bouhenna, Vaşvari (Gonzalez ’80), Aganovic (Csiszer ’90) – Golofca, Safranko (L. Fulop ’80), Tamas (Purece ’59). Antrenor: Leo Grozavu





Cartonaşe galbene: Achim ’30, Grigore ‘53



Poli Iași vs Astra Giurgiu

Academica Clinceni vs CSU Craiova

FC Hermannstadt vs FCSB

FC Botoșani vs Gaz Metan Mediaș

CFR Cluj vs FC Voluntari.

Dinamo București vs Sepsi Sfântu Gheorghe 0-0.