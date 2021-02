De la echipa oaspete au fost eliminaţi doi jucători: Nkeng ’77 şi Lebedenko ’88, informează News.ro.

În social media au apărut imagini dinaintea partidei, în care Mircea Lucescu poate fi văzut cu lopata în mână, ajutând la curăţarea zăpezii de pe teren.

The football pitch is in such bad condition that #DynamoKyiv manager Mircea Lucescu helped the stadium staff clean the snow \uD83D\uDE02. What a guy! #UkraineFootball #UkrainianPremierLeague #DynamoOlimpik pic.twitter.com/x4IDvq10IB