Chindia Târgovişte și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat la Buftea în etapa a 23-a din Liga 1.

Au marcat: Daniel Popa ’31 / Erico ‘90+2.





Chindia: Aioani – Căpuşă, Piţian, Iacob, Kocic – Diaz (Mitrea ’80), Dulca, Raţă. Dumitraşcu – D. Popa (Berisha ’86), D. Florea (Martac ’90). Antrenor: Emil Săndoi





UTA Arad: Iacob – Melinte (Peteleu ’46), Erico, Benga, Shilakov – Antal, Roşu (Buhăcianu ’78), Albu, Rusu (Hora ’65) – Roger, Ad. Petre. Antrenor: Alin Pînzaru



Dinamo București vs Sepsi Sfântu Gheorghe

Poli Iași vs Astra Giurgiu

Academica Clinceni vs CSU Craiova

FC Hermannstadt vs FCSB

FC Botoșani vs Gaz Metan Mediaș

CFR Cluj vs FC Voluntari.









În urma acestui rezultat, cele două echipe au acumulat câte 29 de puncte: Chindia ocupă locul 7, iar UTA se află pe poziția a 8-a.*sursă video: LookTVChindia Târgoviște vs UTA Arad 1-1