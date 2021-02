​VIDEO Liga 1: Încă o victorie pentru FC Argeș (1-0 vs FC Viitorul)

FC Argeș continuă seria rezultatelor pozitive în Liga 1, formația piteșteană câștigând cu 1-0 împotriva celor de la FC Viitorul (etapa XXIII).

Golul a fost marcat de Turda, în minutul 71.

Este al nouălea meci consecutiv fără înfrângere în Liga 1 pentru FC Argeș (5 remize și 4 victorii).

În urma acestui succes, formația piteșteană acumulează 26 de puncte, aflându-se pe locul 10. Viitorul are 25 de puncte și ocupă locul 11.





FC Argeş: Greab – De Jonghe, Turda, Maric, Muşat – Meza Colli, I. Şerban – Barbu (De Lucas ’65), Palic, Dumitru (Grecu ‘90+3)– Malele (Ndiaye ’73).





FC Viitorul: Cojocaru – Benzar (Dussaut ’46), Mladen, Dobrosavlevici, Boboc – Matei (Andronache ’83), Artean, Ciobanu – Grădinaru (Măţan ’83), Ganea (Sabala ‘780, Jo Santos.

