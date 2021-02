A început campania "Fotbalul se vaccinează!"

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a lansat un apel pentru membrii familiei fotbalului românesc să se imunizeze împotriva COVID-19 printr-un mesaj video în cadrul campaniei FRF "Fotbalul se vaccinează!"





"A trecut un an de când vieţile noastre sunt direct influenţate de pandemia de COVID-19. Ne-am schimbat modul în care muncim şi în care interacţionăm, şi un element extrem de tragic, am pierdut fiecare dintre noi prieteni apropiaţi.



Fotbalul nu putea fi ocolit de aceste privaţiuni şi a intrat într-o dură perioadă de restricţii şi dificultăţi financiare. În tot acest timp, Federaţia Română de Fotbal alături de membrii săi şi-a reorientat total eforturile spre găsirea de soluţii pentru redresarea fotbalului, reluarea antrenamentelor, reluarea competiţiilor şi redeschiderea bazelor sportive pentru amatori. Misiune foarte anevoioasă, atât timp cât, dumneavoastră, fanii, susţinătorii morali şi financiari ai fotbalului, nu v-aţi putut apropia de stadioane.



Am ajuns într-un moment în care presiunea revenirii la viaţa de dinainte este foarte mare, peste tot în lume. Din fericire, această nerăbdare vine împreună cu rezultate de excepţie pe care lumea ştiinţifică le-a obţinut şi le-a materializat în vaccinul anti-COVID, atât de mult aşteptat. Realizăm pe zi ce trece că vaccinarea este drumul cel mai scurt spre o viaţă normală, spre ieşirea din anxietatea socială în care ne aflăm cu toţii.



Avem încredere în oamenii de ştiinţă, apreciem eforturile lor. De aceea, noi, ca federaţie naţională, facem apel către toţi practicanţii şi suporterii fotbalului să urmeze recomandările experţilor care stau în spatele dezvoltării vaccinului şi a implementării campaniei de vaccinare. Şi, desigur, ne vom vaccina şi noi când ne va veni rândul. Lansăm astăzi campania «Fotbalul se vaccinează!».



Respectând dreptul fiecăruia de a lua decizii, vă îndemn pe toţi cei din familia fotbalului să aveţi încredere în recomandările experţilor şi să vă vaccinaţi împotriva COVID-19.



Doar aşa vom regăsi bucuria fotbalului împreună, jucători şi spectatori. Şi ne vom reîntâlni pe stadioane, cât mai curând!”, este mesajul preşedintelui FRF.



În acest moment, membrii loturilor naţionale şi ai loturilor olimpice sunt incluşi în etapa a doua de vaccinare, prin decizia Guvernului României pe care Federaţia Română de Fotbal împreună cu Ministerul Tineretului şi Sportului au susţinut-o. În baza acestei prevederi, FRF a demarat procedurile pentru ca sportivii să fie vaccinaţi, în contextul în care naţionala României debutează în martie în preliminariile CM 2022, tricolorii U21 participă în aceeaşi lună la EURO, juniorii U19 vor fi gazde la turneul final din iunie-iulie, iar naţionala olimpică participă după 57 de ani la Jocurile Olimpice în iulie-august.



FRF analizează măsurile optime pentru ca spectatorii să fie în siguranţă la momentul revenirii pe stadioane. Împreună cu echipa de organizare EURO 2020 la Bucureşti şi cu sprijinul autorităţilor se lucrează pe un posibil scenariu cu grad de ocupare 50% pe durata turneului final în cadrul căruia Arena Naţională va găzdui în luna iunie patru partide, trei din grupa C şi o optime de finală.



Deja s-a constituit Grupul local EURO COVID-19 format din reprezentanţi ai ministerelor Sănătăţii, Tineretului şi Sportului, Afacerilor Interne, DSU, Primăriei Capitalei, Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, FRF şi echipei de organizare EURO 2020 la Bucureşti care are ca obiectiv identificarea soluţiilor care permit accesul fanilor în tribune în deplină siguranţă, transmite News.ro.