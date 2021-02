​Cupa României: Petrolul Ploiești s-a calificat în sferturi (3-0 vs Poli Iași) / Dunărea Călărași profită de retragerea celor de la Turris

Golurile au fost marcate de Moise '17, Țicu '45 și Buhăescu '55.

1-0, min. 17: Pe un contraatac, Lax a şutat în portarul Brînză ieşit să-l blocheze în marginea careului de 16 metri, mingea a ajuns la Romario Moise, care a înscris în poarta goală;





2-0, min. 45: Ţicu a centrat dintr-o lovitură liberă de la peste 20 de metri lateral-dreapta, iar balonul s-a dus în plasă, nefiind atins de nimeni;





3-0, min. 55: Buhăescu a trimis în poartă din careul mic balonul centrat de Romario Moise, potrivit News.ro.





Au evoluat următoarele echipe:





Petrolul: Kitanov - Bărboianu (Olaru '27), Lica, Meijers, Ticu - Lax - M. Constantinescu (Saim '68), R. Moise (Ekolo '68), Roige, Vajushi (Mitrea '82) - Buhăescu (V. Balint '82). Antrenor Viorel Moldovan;





Poli Iaşi: Brînză - Cană (Buşu '46), R. Popa, Baxevanos (Gaitan '45), Cabral - Vanzo (Flores '46), De Iriondo, Passaglia - Vega (Zajmovic '63), Al. Zaharia (Onea '63), Calcan. Antrenor Andrei Cristea.



În sferturi a mai obţinut calificarea Dunărea Călăraşi, după ce meciul cu Turris nu s-a mai disputat, în urma retragerii echipei din Turnu Măgurele din competiţii.

Miercuri, 10 februarie

Joi, 11 februarie

14:30 Farul Constanța vs Chindia Târgoviște17:15 Universitatea Cluj vs UTA Arad20:30 Dinamo București vs FCSB15:00 ACS Viitorul Târgu Jiu v s Gaz Metan Mediaș17:45 ASU Poli Timișoara vs Astra Giurgiu20:30 FC Botoșani vs CSU Craiova.