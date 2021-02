Mondialul Cluburilor: Bayern Munchen s-a calificat în finală (2-0 vs Al Ahly) - "Dublă" pentru Lewandowski

Golurile au fost marcat de Robert Lewandowski, în minutele 17 și 86.

Finala mică (Palmeiras vs Al Alhy) şi finala mare (Bayern vs Tigres) sunt programate în 11 februarie, de asemenea la Al Rayyan.

FT: @FCBayern \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA 2-0 @AlAhly \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDEC.

It's FC Bayern who advance to final to face @TigresOficial, congratulations! @AlAhly will face @Palmeiras for 3rd place.

⚽️⚽️ @lewy_official#ClubWC #MundialDeClubes pic.twitter.com/cytLOXekZZ