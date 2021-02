VIDEO Liga 1: Victorie importantă pentru Gaz Metan Mediaș (1-0 vs Chindia Târgoviște)

Formaţia Gaz Metan Mediaş a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I.

Golul a fost marcat de Ronaldo Deaconu, în minutul 37, din penalti.

Gaz Metan Mediaş: Pleşca – Butean, Baco, Yuri, Velisar (Trif ’75) – Junior (Larie ’84), Deaconu (Pambou ’76), Chamed – Horşia (Moura ’70), Valente, A. Sarr (Ze Manuel ’70). Antrenor: Mihai Teja

Chindia: Aioani – Căpuşă, Piţian, Fomba (Kocic ’46), Dinu – Diaz (Mitrea ’69), Iacob, Dulca, Dumitraşcu (Şerban ’84) – Popa (Berisha ’69), Florea (Yameogo ’79). Antrenor: Emil Săndoi

Cartonaşe galbene: Chamed ’68, Junior ’77, Trif ‘90+3 / Dinu ’18, Căpuşă ’20, Dulca ’31, Florea ‘44

Gaz Metan Mediaș vs Chindia Târgoviște 1-0FCSB vs Academica ClinceniFC Viitorul vs FC VoluntariFC Botoșani vs CFR Cluj.