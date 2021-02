VIDEO Manchester United, remiză dramatică cu Everton - Oaspeții au marcat la ultima fază

Manchester United a scăpat printre degete victoria cu Everton, formația Ole Gunnar Solskjær remizând deși a condus la un moment dat cu 2-0. Egalitatea a fost consemnată la ultima fază (3-3).





Confruntarea a făcut parte din runda cu numărul XXIII din Premier League.







Golurile gazdelor au fost marcate de Cavani ’24, Fernandes ’45 şi McTominay ’70. Pentru Everton au punctat Doucoure ’49, Rodriguez ’52 şi Calvert-Lewin ‘90+5.





Duminică vor avea loc meciurile:







Tottenham vs West Bromwich

Wolverhampton vs Leicester City

Liverpool vs Manchester City

Sheffield United vs Chelsea





Clasament:





1 Manchester City 47 puncte / 21 meciuri

2 Manchester United 45 / 23 meciuri

3 Leicester 42 / 22 meciuri

4 Liverpool 40 / 22 meciuri

5 West Ham 39 / 23 meciuri

6 Everton 37 / 21 meciuri etc.







Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Manchester United și Everton:

*Apasă pe Watch on YouTube: