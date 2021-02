VIDEO Liga 1: CSU Craiova vs Dinamo București 1-0 / Andrei Ivan a adus victoria oltenilor

Aceasta a fost prima victorie obținută de olteni în 2021, după o serie de șase remize consecutive (una dintre ele a fost înregistrată în ultimul meci din 2020).

În urma acestui succes, Craiova a adunat 43 de puncte și ocupă locul 3. De cealaltă parte, Dinamo rămâne cu 25 de puncte și se află pe poziția a zecea.





CSU Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu, Bălaşa, Constantin, Bancu – Nistor (Căpăţână ’76), Mateiu, Cicâldău (Papp ’90) – Cîmpanu (Mamut ’66), Ivan, Baiaram. Antrenor: Dragoş Bon





Dinamo: Eşanu – Sorescu, Puljic, Ehmann, Radu – Nepomuceno (Achim ’81), Răuţă, Gol, Fabbrini (Mihaiu ’61) – Nemec, Gueye (Moldoveanu ’73). Antrenor: Ionel Gane





Cartonaşe galbene: Bancu ’23, Ivan ‘90+3 / Nepomuceno ’37, Ehmann ’77, Sorescu ‘90+3.

Golul a fost marcat de Andrei Ivan, în minutul 26. Acesta a înscris din aproximativ 8 metri, după o pasă de la Baiaram.