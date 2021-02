Bundesliga: Borussia Dortmund a înregistrat a opta înfrângere în 20 de etape (1-2 vs Freiburg)

Gazdele au înscris prin Jeong Woo-Yeong ('49 și Schmid ('52), în timp ce Moukoko (16 ani) a redus din diferență pentru Dortmund ('76).Augsburg vs0-2vs Stuttgart 5-2vs Union Berlin 1-0Schalke vs0-3.Monchengladbach vs KolnHoffenheim vs FrankfurtBielefeld vs Bremen.1. Bayern Munchen (58-26 golaveraj) 48 puncte / 20 meciuri2. RB Leipzig (35-17) 41 / 203. Wolfsburg (32-19) 38 / 204. Leverkusen (37-21) 35 / 205. Frankfurt (38-28) 33 / 196. Dortmund (39-29) 32 / 207. Monchengladbach (36-29) 32 / 198. Freiburg 30 (35-33) 30 / 20 etc.