Liga 1: Sepsi Sfântu Gheorghe vs Poli Iași 3-3 / Oaspeții au egalat la ultima fază

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa Poli Iaşi, într-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I, în care adversarii au egalat la ultima fază a jocului.

Poli Iaşi a deschis scorul prin Vega, în minutul 2. Pentru Sepsi au înscris apoi L. Fulop ’17 (penalti), Safranko ’19 şi Golofca ’42. În minutul 77, a marcat şi Calcan, pentru oaspeţi, iar scorul final a fost stabilit de Gaitan, în minutul 90+4, informează News.ro.





Sepsi Sfântu Gheorghe: Fejer – Deligiannidis, Bouhenna, Ninaj, M. Ştefănescu – Achahbar (Nouvier ’71), Eder Gonzales, L. Fulop – Golofca (Dumiter ’75), Safranko, Petrila (Tamas ’46). Antrenor: Leo Grozavu.





Poli Iaşi: Brînză – Onea, R. Popa, Mihalache, Buşu – Moisa (Vanzo ‘1, Zajmovic ’64), Gaitan, Passaglia – Popadiuc (Calcan ’73), Vega, D. Flores (Baxevanos ’65). Antrenor: Andrei Cristea.





Cartonaşe galbene: Safranko ’62, Gonzalez ’76, Ştefănescu ’89, Fejer ‘90+1 / Onea ’16, Passaglia ’25, Buşu ’87, Vega ‘89.

În urma acestui rezultat, Sepsi a adunat 34 de puncteși ocupă locul 4, în timp ce Poli Iași rămâne pe ultima poziție în clasament, cu 16 puncte.Astra Giurgiu vs FC ArgeșCSU Craiova vs Dinamo BucureștiUTA Arad vs FC HermannstadtGaz Metan Mediaș vs Chindia TârgovișteFCSB vs Academica ClinceniFC Viitorul vs FC VoluntariFC Botoșani vs CFR Cluj.