​VIDEO Ce a spus Ianis Hagi după ce a fost decisiv pentru Rangers în meciul cu St. Johnstone

Așa cum am spus, în prima repriză ne-am creat șanse, puteam înscrie. Știam că ne trebuie puțină magie, ne trebuie câțiva jucători care să facă diferență. Sunt fericit că șutul meu a intrat. Cred în șuturile mele, cu stângul sau cu dreptul, e una dintre calitățile mele. Oriunde sunt pe gazon încerc să <exploatez> asta.

Ofensiva începe de la portar, defensiva începe de la atacant, deci de fiecare dată când marcăm sau nu primim gol cred că e munca echipei. Acesta a fost doar un alt meci și mai avem alte partide în fața noastră până la final", a spus Ianis Hagi, pentru Rangers TV.

