​LiveText Dinamo București vs FCSB 0-1 (Rep. I) - '8 Florin Tănase deschide scorul

Liga 1, etapa 21

Dinamo Bucuresti vs FCSB

Rezerve: Mitrovic, Grigore, Achim, Moldoveanu, Gueye, Ehmann, Gol, Mihaiu, Nepomuceno





FCSB: Vlad - Ov. Popescu, Cristea, Miron, Radunovic - Olaru, Șut, Moruțan - Oct. Popescu, Tănase, Coman; Antrenor: Anton Petrea

Rezerve: Târnovanu, Crețu, Simion, Vukusic, Nedelcu, Vînă, Buziuc, Perianu, Oaidă

Meciul va fi arbitrat de Sebastian Colţescu (prima partidă foarte importantă pe care Colțescu o primește după scandalul de la meciul dintre PSG și Bașakșehir , din Champions League. Atunci, arbitrul român a fost acuzat de rasism). Acesta va fi ajutat de Daniel Mitruţi şi Mihai Marica. Rezervă va fi Ionuţ Coza, iar observator Liviu Ciubotariu.

Mediile de vârstă ale celor două echipe:





Dinamo - 24 ani şi 11 luni;

FCSB - 24 ani şi două luni.





-19 dintre cei 33 de jucători utilizaţi de FCSB în ediţia curentă sunt fotbalişti autohtoni născuţi după 1 ianuarie 1998, formaţia roş-albastră fiind lideră detaşată la acest capitol.

Întâlniri directe în campionat: 147

Victorii Dinamo: 49

Victorii FCSB: 44

Remize: 54

Ultimele întâlniri directe:

FCSB - Dinamo 3-2, 3 octombrie 2020

FCSB - Dinamo 1-0, 8 august 2020 (retur semifinalele Cupei României)

Dinamo - FCSB 0-3, 25 august 2020 (tur semifinalele Cupei României)

Dinamo - FCSB 2-1, 16 februarie 2020

FCSB - Dinamo 1-1, 5 octombrie 2019.



Statistici importante:

Sursa: lpf.ro

-2,7 goluri/meci este media înregistrată de-a lungul timpului în disputele din campionat, aceasta fiind una foarte bună pentru un derby inclus pe lista celor mai importante din Europa.





-9 august 2015, FCSB-Dinamo 0-0 a fost singura remiză albă consemnată în precedentele 47 de confruntări pe prima scenă.





3 victorii (3-0 vs FC Voluntari, 4-1 vs Poli Iaşi, 2-1 vs Gaz Metan), 3 remize şi 4 înfrângeri este palmaresul înregistrat de Dinamo pe teren propriu în ediţia curentă. Aceştia au primit cel puţin un gol în 9 dintre cele 10 jocuri disputate "acasă" în campionatul actual.





13 decembrie 2020, CFR vs FCSB 2-0 a fost singura înfrângere înregistrată de „roş-albaştri" în ultimele 15 runde, interval în care au reuşit 11 succese şi 3 rezultate de egalitate.





-Gruparea antrenată de Anton Petrea are cel mai bun atac din campionat, 47 de goluri marcate, dintre care 27 au fost înscrise în repriza secundă.

'9 Bejan primește primul cartonaș galben al partidei, după un fault asupra lui Olaru.Florin Tănase trece prin fața apărării dinamoviste și înscrie cu un șut plasat, pe jos, la colțul lung.'5 Ovidiu Popescu centrează foarte bine, Octavian Popescu reia cu o lovitură de cap, dar mingea trece puțin pe lângă poartă.Meciul a început. Dinamo a avut lovitura de start.Dinamo ocupă locul 9 (25 puncte - la 3 lungimi în spatele Chindiei Târgoviște, formația clasată pe ultimul loc de play-off), în timp ce FCSB se află pe locul 1 (45 puncte - 1 peste CFR Cluj, ocupanta locului secund).Eșanu - Radu, Puljic, Bejan, Filip - Sorescu, Anton, Răuță, Fabbrini - Crețu - Nemec;: Ionel Gane73 de jocuri - 30 victorii Dinamo - 26 remize - 17 succese FCSB.