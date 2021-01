​Liga 1: Remiză între Astra Giurgiu și FC Viitorul, scor 1-1

Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul disputat, duminică, pe teren propriu, cu FC Viitorul, în etapa a 20-a din Liga 1.

Au marcat: Wuthrich '61 / G. Ganea '10.





0-1, min. 10: Măţan a şutat din vole, de la 17 de metri, balonul a lovit bara laterală şi a revenit la Ganea, care a înscris în poarta goală;





1-1, min. 65: Montini a şutat din interiorul careului mare, Căbuz a respins balonul în faţă, iar Wuthrich a marcat în poarta goală.





- În minutul 31, arbitrul Ovidiu Haţegan a avut nevoie de îngrijiri medicale la gamba stângă. Meciul a fost întrerupt circa două minute, apoi centralul a continuat partida, informează News.ro.





Au evoluat următoarele echipe:





Astra: Mihai Popa - Graovac, V. Găman (Jovanovic '86), Boe Kane - Merloi (Montini '46), Canadija, Wuthrich (Stahl '67), Crepulja, David Bruno - V. Gheorghe, Budescu. Antrenor Eugen Neagoe.





Viitorul: Căbuz - Dussaut (R. Benzar '46), Artean, Dobrosavlevici, Boboc - Babunski (C. Matei '54), Gaztanaga, Ciobanu - Grădinaru (Ely Fernandes '54), G. Ganea (Sabala '75), Măţan (Pitu '85). Antrenor Mircea Rednic.





În urma acestui rezultat, FC Viitorul se menţine pe locul 8, cu 25 de puncte. Astra ocupă locul 13, cu 19 puncte.Canadija '28, Budescu '45+3, Boe Kane '78, Graovac '82 / Dussaut '22, Babunski '50, Artean '64.Astra Giurgiu vs FC Viitorul 1-1.UTA Arad vs Dinamo BucureștiChindia Târgoviște vs CFR Cluj.