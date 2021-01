​Liga 1: FC Botoșani vs FC Hermannstadt 1-0 / Al Mawas, decisiv pentru gazde

1-0, min. 18: Al Mawas a marcat cu capul după o centrare din corner, de pe partea dreaptă, a lui Roman şi după ce balonul a fost prelungit de Enriko Papa, potrivit News.ro.





Au evoluat următoarele echipe:





Botoşani: Hankic - Patache, Haruţ, Chindriş, Ţigănaşu - Papa, Rodriguez, Ongenda (Florescu '66) - Fili (Camara '58), Al Mawas (Târcoveanu '69), M. Roman. Antrenor Marius Croitoru;





Hermannstadt: Figueiredo - Măţel, O. Viera, Matricardi, Opruţ - Buzan (Jo Santos '29), Dâlbea (Romario Pires '46), Addae (Aralica '79) - P. Petrescu (Alhassan '54), Karanovic (Bagaric '46), David Mayoral. Antrenor Liviu Ciobotariu.





Cartonaşe galbene: O. Viera '43, Bagarici '78, Opruţ '82, Mayoral '83.

Al Mawas '18În urma acestui rezultat, FC Botoşani se menţine pe locul 7, cu 27 de puncte. Hermannstadt ocupă locul 15, penultimul, cu 17 puncte, la egalitate cu FC Voluntari, de pe locul 14.FC Botoșani vs FC Hermannstadt 1-0.Astra Giurgiu vs FC ViitorulUTA Arad vs Dinamo BucureștiChindia Târgoviște vs CFR Cluj.