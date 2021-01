VIDEO Olympique Lyon este lider provizoriu în Ligue 1, după ce a obținut victoria în prelungiri (2-1 vs Bordeaux)

Gazdele au deschis scorul prin Toko Ekambi ('32), Kalu a egalat pentru Bordeaux ('55), însă Lyon a obținut victoria grație reușitei lui Dubios ('90+1).Montpellier vs LensMarseille vs RennesNice vs St. EtienneStrasbourg vs ReimsBrest vs MetzAngers vs NimesLorient vs PSGLille vs DijonNantes vs Monaco1. Olympique Lyon 46 puncte (46-20 golaveraj) / 22 meciuri2. PSG 45 (48-11) / 213. Lille 45 (36-15) / 214. Monaco 39 (42-30) / 215. Rennes 36 (30-23) / 216. Marseille 32 (27-22) / 207. Bordeaux 32 (26-24) / 22 etc.