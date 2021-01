​FOTO Dennis Man a semnat cu Parma / Până când este valabil contractul românului

Suma plătită pentru Man (22 ani), care a efectuat joi vizita medicală, ar fi de 13 milioane de euro, la care se pot adăuga alte două milioane în bonusuri, potrivit Tutto Mercato Web.

Man s-a format ca jucător la Atletico Arad, club de la care s-a transferat în 2014 la UTA. Transferul de la UTA la FCSB s-a făcut în septembrie 2016. Dennis Man este golgheterul la zi al Ligii I, cu 14 goluri marcate pentru FCSB.

Cei mai scumpi fotbalişti români care s-au transferat direct din Liga I sunt Nicolae Stanciu (de la Steaua la Anderlecht, în 2016), pentru 10 milioane de euro, Vlad Chiricheş (de la Steaua la Tottenham, în 2013), pentru 9,5 milioane de euro, şi Valentin Mihăilă (de la Universitatea Craiova la Parma, în toamnă), pentru 8,5 milioane de euro.

Astfel, Parma va avea în lot trei fotbalişti români, internaţionalul Dennis Man, internaţionalul de tineret Valentin Mihăilă şi tânărul fundaş Reinaldo Radu.

După 19 etape, Parma este penultima în Serie A (locul 19), cu 13 puncte.

Parma va juca pe 31 ianuarie cu Napoli, în deplasare, în etapa a 20-a din Serie A.

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 ✍\uD83C\uDFFC\uD83D\uDC9B\uD83D\uDC99 Ready to welcome - #DennisMan to Parma! #ForzaParma pic.twitter.com/uTnl9ksAsC

\uD83C\uDFA4 What a Man, what a Man, what a Man, what a mighty good Man \uD83C\uDFB5#ForzaParma \uD83D\uDC9B\uD83D\uDC99 pic.twitter.com/hnV2kIYcip