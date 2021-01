FOTO Prima imagine cu Dennis Man la Parma

Dennis Man a ajuns în Italia, acolo unde va fi prezentat la noua echipă în următoarele ore. Internaționalul român a fost cedat de FCSB la Parma în schimbul a 13 milioane de euro.

Transferul s-a făcut în schimbul a 13 milioane de euro , iar mutarea a intrat în TOP 10 transferuri efectuate în luna ianuarie a acestui an.

Visite mediche a Collecchio completate per #DennisMan e primo "Forza Parma" della sua vita, in esclusiva per @ParmaLiveTweet!

Foto e video di Alessandro Tedeschi pic.twitter.com/oGG5vaSplg