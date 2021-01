Încă o demitere de antrenor în Liga 1

​Contractul antrenorului Daniel Pancu a fost reziliat pe cale amiabilă, joi dimineaţă, a anunţat clubul Politehnica Iaşi.





Rezultatele nu l-au ajutat







"Regret enorm că am ajuns în acest moment. Nu mi-am dorit să se întâmple, mai ales că aveam planuri frumoase alături de Daniel, dar aste e viaţa antrenorilor. A demonstrat, prin tot ce a făcut în cele şase luni, că are nenumărate calităţi care să-l recomande pentru a deveni unul dintre cei mai buni tehnicieni ai României.







A avut şi foarte mult ghinion. Îi doresc mult succes în carieră şi sper să revină cândva în Copou şi să realizeze lucruri măreţe în oraşul în care s-a format ca fotbalist", a declarat Ciprian Paraschiv, preşedintele CSM Politehhnica Iaşi.





Ce spune Daniel Pancu







"Am venit la Poli cu inima deschisă, cu toată dorinţa de a construi o echipă frumoasă. Nu mai are sens acum să înşir motivele şi cauzele pentru care s-a ajuns în acest punct, însă vreau să ştiţi că am făcut tot ce a depins de mine să reuşim împreună.







Sunt convins că nu acesta e locul pe care îl merită Poli şi sunt sigur că va răsări soarele în Copou. Mai regret şi faptul că nu am prins măcar o partidă cu suporterii ieşeni în tribunele Stadionului Emil Alexandrescu. Indiferent ce-mi va oferi viitorul, voi fi mereu alături de acest club şi de oamenii deosebiţi cu care am colaborat. Mult noroc, Poli Iaşi!", a spus Daniel Pancu.



Daniel Pancu era în funcţie din 12 august 2020.



Politehnica Iaşi a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), de echipa UTA, în etapa a XIX-a a Ligii I. Oaspeţii au marcat în minutele 90+2 şi 90+4.



În urma acestui rezultat, Poli Iaşi a rămas pe locul 16 în clasament, ultimul, cu 15 puncte, transmite News.ro.