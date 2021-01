​VIDEO Liga 1: Gură de oxigen pentru Dinamo - "Câinii" au obținut victoria grație unui gol controversat (2-1 vs Gaz Metan Mediaș)

În urma acestui rezultat, Dinamo se menţine pe locul 11 în clasament, cu 22 de puncte, iar Gaz Metan Mediaş este pe locul 10, cu 23 de puncte.

Au marcat: Gueye '32, Puljic '44 / Valente '7.





0-1, min. 7: Răuţă a pierdut o minge la mijlocul terenului, iar oapeţii au plecat pe contraatac. Valente l-a depăşit pe Puljic şi a marcat cu un şut la colţul lung, de la 14 metri lateral-stânga;





1-1, min. 32: Anton a centrat de pe dreapta pentru Nemec, slovacul a pasat cu capul către Gueye, care a preluat balonul cu piciorul drept şi a înscris cu piciorul stâng, din şase metri





2-1, min. 44: Anton a centrat din corner, de pe partea stângă, Pleşca a respins balonul în spatele lui Puljic, din care a ricoşat în poartă. Oaspeţii au contestat vehement golul, acuzând un fault al lui Bejan asupra portarului Pleşca, informează News.ro.

Au evoluat următoarele echipe:

Dinamo: Eşanu - A. Radu, Puljici, Bejan, St. Filip - G. Creţu (Nepomuceno '46), Răuţă (Gol '80), Anton, Fabbrini (Moldoveanu '89) - Nemec, Gueye (Achim '67). Antrenor Ionel Gane;





Gaz Metan: Pleşca - Butean, Baco, Yuri, Trif - Alceus (Ze Manuel '58), Francisco Junior - Horşia (Idrisa Sambu '46), R. Deaconu, Valente - L. Niţu (Costea '78). Antrenor Jorge Costa (pe bancă a stat Flavius Boroncoi, tehnicianul principal fiind bolnav).

Creţu '45+2, Răuţă '57, Nepomuceno '71, Fabbrini '74, Eşanu '90+1 / Horşia '45, Yuri '52, Francisco Junior '90.Dinamo București vs Gaz Metan Mediaș 2-1.FC Hermannstadt vs Chindia TârgovișteCFR Cluj vs Astra Giurgiu.