​Liga 1: UTA Arad, victorie după ce a întors scorul în prelungiri (2-1 vs Poli Iași)

1-0, min. 9: Flores a scăpat pe contraatac şi a marcat cu şut la colţul lung de la 15 metri, uşor lateral-dreapta.





1-1, min. 90+2: Roger a centrat din corner, de pe partea dreaptă şi Erico a marcat cu capul.





1-2, min. 90+4: Roger a lovit balonul cu capul, Brănescu a respins în faţă şi Rus a trimis mingea în poartă, potrivit News.ro.





Au evoluat următoarele echipe:





Poli Iaşi: Brănescu - Cană, R. Popa, Baxevanos, Buşu - D. Flores (Vanzo '55), Mihalache, Passaglia - Onea, Duranovici (Zajmovici '88), Mensah (Popadiuc '46). Antrenor Daniel Pancu;





UTA: Iacob - Tomozei, Erico, Fl. Ilie, Bustea - Miculescu (Buhăceanu '72), Albu (Isac '87), Vorobjovas (N. Roşu '46), D. Rusu - Roger Figueira, Antal (C. Rus '72). Antrenor Laszlo Balint.





Cartonaşe galbene: Brănescu ' 68, Passaglia '74, Buşu '81 / Miculescu '23, Vorobjovas '38, Antal '39, Erico '82, C. Rus '90+5.

Au marcat: Flores '9 / Roger '90+2. C. Rus '90+4.Poli Iași vs UTA Arad 1-2.Dinamo București vs Gaz Metan MediașFC Hermannstadt vs Chindia TârgovișteCFR Cluj vs Astra Giurgiu.