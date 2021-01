Mesut Ozil nu vrea să mai audă de Germania - Motivul supărării noului jucător al lui Fenerbahce

Mijlocaşul german Mesut Ozil a afirmat miercuri că nu va mai reveni în Bundesliga sau la prima reprezentativă a Germaniei, scrie dpa.





"Odată ce iau o decizie, nu mă mai întorc niciodată", a spus Ozil cu ocazia semnării contractului pe trei ani şi jumătate cu echipa Fenerbahce Istanbul.



''Doresc succes Mannschaft, dar eu nu voi mai juca niciodată la prima reprezentativă. Nici în Bundesliga nu mă voi mai întoarce'', a subliniat acesta.



Ozil a decis să se retragă de la Nationalmannschaft după Mondialul din Rusia din 2018, susţinând că a fost victima unor abuzuri rasiale după ce a apărut o fotografie în care se afla alături de preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.



''După ce a apărut această poză, m-am simţit dispreţuit şi neprotejat. Am fost ţinta unor atacuri şi atitudini rasiale inclusiv din partea unor figuri publice şi politicieni.







Nimeni din staff-ul naţionalei Germaniei nu a venit să le spună acelor oameni: hei, încetaţi, este jucătorul nostru, nu puteţi să-l insultaţi. Toată lumea a tăcut din gură, asta s-a întâmplat atunci'', spunea Ozil în urmă cu doi ani.



Mai mult, el afirma că şi după eliminarea prematură a Germaniei de la CM 2018 din Rusia, nemulţumirea fanilor a îmbrăcat şi aspecte rasiale: "Am fost atacat cu expresii de genul 'turc împuţit' sau 'pleacă la tine în ţară' şi alte lucruri de acest fel", susţinea atunci jucătorul lui Arsenal.



Cu toate acestea, la mijlocul acestei luni, Oliver Bierhoff, director al Federaţiei germane de fotbal (DFB), spunea că speră să existe o discuţie cu Mesut Ozil pentru a se "îngropa securea războiului" dintre acesta şi Federaţie.







Bierhoff menţiona că preşedintele Federaţiei, Fritz Keller, l-a contactat pe Ozil, care a fost component al Mannschaft în 2014, când Germania a devenit campioană mondială.



"Am fost informaţi că preşedintele DFB a luat legătura cu Mesut. Am fi bucuroşi dacă toată lumea s-ar pune la aceeaşi masă şi ar exista o discuţie. L-am contactat pe Mesut Ozil de ziua sa, prin WhatsApp, şi a răspuns foarte frumos", a menţionat Bierhoff.



Transferat în 2013 de la Real Madrid pentru 50 milioane euro, Ozil a jucat un rol crucial, la Arsenal Londra, fostul său club, sub bagheta antrenorului Arsene Wenger, contribuind la câştigarea Cupei Angliei încă din primul lui sezon.