VIDEO Liga 1: Încă o remiză pentru CSU Craiova (1-1 vs FC Voluntari)

Au evoluat echipele:





FC Voluntari: Lavin – Costin, Balaur, Armaş, Briceag (Vlad ’31) – Ricardinho, Droppa, Tavares – I. Gheorghe, Angelov (Borţoneanu ’71), Anderson (Lopes ’46, Stoica ‘90). Antrenor: Bogdan Andone





CSU Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Bălaşa, Papp, Bancu – Nistor, Screciu, Cicâldău – Bărbuţ (Mamut ’63), Ivan, Ofosu (Baiaram ’81). Antrenor: Corneliu Papură





Cartonaşe galbene: Tavares ’30 / Papp ‘83

Voluntari a deschis scorul prin Angelov ('10), iar Ivan ('25) a egalat pentru Craiova.În urma acestui rezultat, oltenii rămân pe locul 3 (36 puncte), în timp ce ilfovenii se află pe poziția a 14-a (16 puncte).FC Voluntari vs CSU Craiova 1-1.FC Argeș vs FCSBAcademica Clinceni vs FC BotoșaniPoli Iași vs UTA AradDinamo București vs Gaz Metan MediașFC Hermannstadt vs Chindia TârgovișteCFR Cluj vs Astra Giurgiu*sursă video: LookTV