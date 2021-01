Declarația zilei: Ronaldinho știe cum ar fi jucat fotbal până la 40 de ani - Să se fi interzis cluburile de noapte și alcoolul

A făcut magie pe teren, dar și în afara lui. Ronaldinho nu și-a refuzat aproape nimic în timpul carierei de jucător profesionist, "Dințosul" combinând driblingurile cu alcoolul și cu nopțile pierdute în cluburi.



Pe 21 martie va împlini 41 de ani și cu toate că s-a retras de câteva sezoane lumea nu l-a uitat. Ronaldinho a "împărțit" magie pe terenul de joc, iar acest lucru în condițiile în care viața din afara fotbalului a fost una presărată cu de toate: femei, cluburi de noapte și alcool.



Brazilianul este convins că ar fi putut juca chiar și în prezent, adică la 40 de ani, dar cu o singură condiție: să nu fi avut acces la cluburile de noapte și la alcool.



De-a lungul unei cariere de invidiat, Ronaldinho a jucat pentru următoarele formații: Gremio, PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro și Fluminense.



S-a retras din fotbalul profesionist în 2015. De asemenea, a jucat pentru Selecao în perioada 1999-2013.



"Dacă ai fi vrut ca eu să joc până la 40 de ani, atunci ar fi trebuit să interzici toate cluburile de noapte şi locațiile unde aveau alcool, pentru că nu sunt prizonierul nimănui. Mi-a plăcut să mă bucur de tinereţe ieşind toată noaptea prin cluburi, dar totuşi să mă pot întoarce să fac magie pe teren" - Ronaldinho.



Ronaldinho: "If you wanted me to play until 40, you should have banned all night clubs and alcohol institutions, because I am not a prisoner to anyone. I loved enjoying my youth by going out all night and still being able to come back and do magic on the pitch." pic.twitter.com/aTTNc6bShf