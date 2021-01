VIDEO Marius Șumudică, despărțire în lacrimi de Gaziantep: "Săptămâna trecută voiam să obţin paşaport turcesc, iar acum totul s-a schimbat"

El a precizat că îşi cere iertare dacă a jignit sau a supărat pe cineva prin afirmaţiile de la finalul meciului cu Sivasspor, adăugând că unele declaraţii au fost făcute în glumă, potrivit News.ro.

“Le cer iertare oamenilor din Gaziantep şi Turciei. Regret ce am spus. Dacă am fi continuat împreună am fi luptat pentru cupele europene. Sunt trist, încă visez atunci când mă trezesc că merg la club cu maşina, mă gândesc la asta. În regulă, am greşit, îmi cer iertare, dar nu am jignit pe nimeni, nu am supărat pe nimeni. Însă din păcate drumurile ni s-au despărţit. Nu trebuia să fie aşa, dar din păcate s-a întâmplat. Sunt trist şi pentru că nu ne-am putut bucura alături de suporteri de victoriile importante obţinute”, a mai spus Șumudică.





Şumudică a încheiat conferinţa de presă cu câteva cuvinte în limba turcă: Buradaki herkes benim yüreğimde yaşayacak. Güle güle Gaziantep (Toţi cei de aici vor rămâne în sufletul meu. Rămas bun, Gaziantep”.

\uD83C\uDF99 Sumudica, Gaziantep'e veda ederken gözyaşlarını tutamadı ve basın toplantısını "Güle güle Gaziantep" sözleriyle noktaladı.

\uD83C\uDF99 "Tamam bir hata yaptım ama kimseye hakaret etmedim."

\uD83C\uDF99 "İncittiysem özür diliyorum."

\uD83C\uDF99 "İçimde burukluk var. Keşke böyle olmasaydı." pic.twitter.com/rLjWCpstqa — FutbolArena (@futbolarena) January 14, 2021

SUMUDİCA'NIN GÖZYAŞLARI!



Marius Sumudica, Gaziantep'ten ayrılış sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/014zpY5CEf — SPORBORD (@sporbord) January 14, 2021

Marius Şumudică s-a despărţit duminică de gruparea Gaziantep FK, la care era antrenor din vara anului 2019.

“Sunt foarte trist. Mă întreb, încerc să înţeleg dacă Gaziantep este casa mea sau România este casa mea. Vreau să mă întorc acasă, dar nu pot. Aici a devenit acasă. Tot ce am făcut aici a fost din inimă. Săptămâna trecută voiam să obţin paşaport turcesc, iar acum totul s-a schimbat. Noi aici am umplut împreună paharul gol, dar să se termine totul din cauza unei greşeli pe care am făcut-o nu poate fi acceptat.Am obţinut succese. Îmi felicit toţi jucătorii. Jucătorii şi 90 la sută din angajaţii clubului mi-au trimis mesaje în care scriau că le pare rău. Le mulţumesc tuturor, tuturor conducătorilor, pentru tot. Nu mai sunt puternic ca un turc, pentru că plâng în faţa voastră. Aceste lacrimi sunt lacrimile unei munci de 18 luni”,