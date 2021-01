Rică Raducanu, internat împreună cu soția sa în spital - Ambii s-au infectat cu Covid-19

Fostul portar Rică Răducanu a fost internat în spital după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informează fcrapid.ro.





"Suntem lângă legenda noastră Rică Răducanu, cel care este internat în spital alături de soţia sa, ambii având Covid-19", a precizat clubul giuleştean.





Ce spune Rică







"Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta-mea e mai rău. Nu știu de unde a apărut boala, ea a fost de mai mult timp bolnavă și mi-am făcut și eu testul.





M-au găsit și pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de vineri la spital, iar eu am făcut testul vineri. Eram acasă, dar până la urmă amândoi am fost internați. Soția e mai rău, a avut frisoane, eu nu am probleme, nu tușesc. Ea are nevoie de oxigen.







Abia aștept să facem un șpriț. Am niște oameni care muncesc, săracii, zici că sunt cosmonauți (n.r. cadrele medicale de la spital)" - Rică Răducanu, la ProTV.





În vârstă de 74 de ani, Rică Răducanu a jucat de 61 de ori în echipa naţională, transmite News.ro. Fostul internaţional şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Rapid. El a mai evoluat la Sportul Studenţesc, Steaua, FCM Reşiţa şi FC Baia Mare.







Postarea de pe Facebook a clubului giuleștean:









