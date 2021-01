FOTO Imaginea de care Ciprian Tătărușanu are de ce să fie mândru

Ciprian Tătărușanu a fost lăudat de presa italiană după ce a fost eroul lui Milan în meciul câștigat împotriva celor de la Torino la penaltiuri (5-4). Trupa de pe San Siro s-a calificat astfel în sferturile Cupei Italiei la fotbal.







Ce a spus Tătărușanu după victorie







"Este o seară minunată, am reușit o victorie importantă. Am avut parte de o partidă lungă și dificilă, dar am obținut victoria datorită dorinței noastre.







Este dificil să aperi un penalti executat de un alt portar deoarece ei nu prea le execută și nu ai cum să urmărești imagini cu loviturile lor, trebuie să te bazezi mai mult pe instinct. Avem o echipă foarte bună, formată dintr-un grup solid.







Cei care joacă mai puțin sau vin de pe banca de rezerve, cum este și cazul meu, dau totul pe teren, lucru care se și vede" - Ciprian Tătărușanu.







În sferturile Cupei Italiei, echipa la care activează și Tătărușanu se va duela cu învingătoarea partidei dintre Inter și Fiorentina.







Următorul meci al Milanului va fi cel din campionat împotriva celor de la Cagliari (luni, 18 ianuarie 2021).







După 17 etape disputate în Serie A, AC Milan se află pe prima poziție cu un avans de trei puncte față de următoarea clasată, Inter.







VIDEO Tătărușanu, eroul Milanului - Portarul român, decisiv pentru calificarea liderului din Serie A în sferturile Cupei Italiei







Postarea de pe contul de Twitter al celor de la Milan: