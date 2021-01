Motivul pentru care Marius Șumudică a fost îndepărtat de la Gaziantep

Vestea îndepărtării lui Marius Șumudică de la Gaziantep a surprins lumea fotbalului din Turcia (și nu numai), cu atât mai mult cu cât antrenorul român a reușit să facă din fosta sa echipă un nume important și respectat în Super Lig.







Mehmet Buyukeksi, președintele celor de la Gaziantep, a dorit să facă lumină în cazul îndepărtării lui Șumudică (antrenor cu atâtea rezultate bune în acest sezon la gruparea turcă).







Astfel, Buyukeksi a lăsat să se înțeleagă următoarele: declarația incendiară a lui Șumudică de după meciul cu Sivasspor (1-2) a fost decisivă în îndepărtarea tehnicianului român.



Turcii sunt supărați pe faptul că Șumudică a ales să spele rufele în public, în locul unei discuții ample cu șefii săi departe de ochii presei.







Ce spune președintele lui Gaziantep







"Șumudică a fost supărat, la fel și staff-ul său. S-au folosit cuvinte care au depăsit clar limita. Le mulțumim pentru ce au făcut la Gaziantep. Succesul nu se atribuie unei singure persoane, a fost un efort de echipă.





Nu vreau să intrăm într-o polemică. Din păcate, declarația lui Șumudică de după meciul cu Sivasspor a fost o greșeală foarte mare. De aceea, i-am mulțumit pentru ce a făcut și ne-am despărțit. Îi urăm succes pe mai departe" - Mehmet Buyukeksi, pentru A Spor.



Declarația care i-a înfuriat pe turci







"Nu pot accepta un salariu cu 10 la sută mai mic, pentru că am plătit din buzunarul meu 80.000 de euro prime jucătorilor, fiind plăcerea mea. Și apoi, președintele vine și-mi spune că dacă o faci pentru jucătorii tăi, de ce nu și pentru mine? Eu așa nu pot lucra, am refuzat oferta și am plecat. Asta e recompensa pentru succesul meu? Salariul meu e, ca să se știe, de 600.000 de euro" - Marius Șumudică.





Favorit pentru a-l înlocui pe antrenorul român este Bulent Korkmaz. De cealaltă parte, Șumudică este dorit de Al Shabab (grupare pe care a mai pregătit-o în trecut).





