Mircea Rednic știe prin ce trece Marius Şumudică: "Şi eu am păţit la fel, mi s-au umflat penele"

Antrenorul formaţiei FC Viitorul, Mircea Rednic, a declarat, după ce tehnicianul Marius Şumudică a fost forţat să-şi rezilieze contractul cu Gaziantep, că a avut o experienţă similară când pregătea formaţia Standard Liege.

"Îmi pare rău, pentru că a muncit acolo şi a avut rezultate, ţiând cont de cum a fost echipa până să vină el. Eu chiar am vrut să-i dau un telefon, dar nu sunt în relaţii aşa bune. Şi eu am păţit-o, la Standard, la fel. Am avut rezultate bune, am preluat o echipă care era la retrogradare, ajunsesem în play-off, deşi obiectivul lor era salvarea de la retrogradare.

Mi s-au umflat penele, am crezut că, mamă, ce tare şi mare sunt, am făcut vreo două declaraţii legate de preşedinte şi m-a costat. Îl respect şi îmi pare rău pentru el, echipa a ajuns în primul rând datorită lui şi pe strategia pe care a făcut-o, a avut rezultate cu echipele mari de acolo. Dar eu ştiu ce înseamnă să fii antrenor străin, să te impui într-o ţară. Deranjează, mai ales dacă eşti băţos şi spui ce simţi chiar deranjează şi atunci se face un grup de ăsta, care te aşteaptă la cotitură şi atunci plăteşti.

Chiar îmi pare rău, pentru imaginea noastră, oricum el a lăsat o imagine bună. (n.r. - dacă ar fi bine să meargă la o echipă din Golf) Nu e bine, eu am antrenat de două ori acolo, e bine finaciar, dar fotbalistic nu e bine. Depinde ce vrea Şumi, dacă ia drumul lui Oli sau al lui Răzvan Lucescu, ok. Din punctul ăsta de vedere financiar, e ok, dar sportiv... M-aş bucura dacă îşi va găsi o echipă care îşi doreşte performanţă, o echipă cu prestigiu în Turcia, pentru că a arătat că e antrenor foarte bun", a declarat Rednic, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Clubul Gaziantep a anunţat, duminică, despărţirea de antrenorul Marius Şumudică, informează site-ul oficial al grupării turce.



"Ne-am despărţit de comun acord de tehnicianul Marius Şumudică, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon şi jumătate. Le mulţumim domnului Şumudică şi întregii sale echipe pentru contribuţia pe care şi-au adus-o în perioada în care au fost în funcţie şi le urăm succes în carieră", se arată pe site-ul gaziantepfk.org.





Şumudică era antrenorul echipei din Gaziantep din vara anului 2019 şi mai avea contract până în mai. Formaţia ocupă locul 4 în clasament, cu 31 de puncte din 17 meciuri, la trei puncte de liderul Beşiktaş (16 jocuri). Gaziantep a avut o serie de multe meciuri fără înfrângere, oprită, sâmbătă, în deplasare, de Sivasspor, scor 2-1. În ciuda rezultatelor bune obţinute, plecarea antrenorului român s-a făcut după un scandal izbucnit între el şi preşedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.





Marius Şumudică a acuzat conducerea clubului că a vrut să îi scadă salariul, deşi rezultatele echipei au fost bune. În schimb, conducerea grupării l-a acuzat pe antrenorul român că are pretenţii financiare prea mari şi a precizat că i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariul mărit în măsura posibilităţilor.



