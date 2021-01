Ce a spus Marius Șumudică imediat după despărțirea cu cântec de Gaziantep

Antrenorul Marius Şumudică a declarat, duminică, după ce i-a fost reziliat contractul cu Gaziantep, că se simte uşurat după plecarea de la clubul turc.

"Am reziliat contractul de comun acord. Sunt nişte lucruri pe care nu pot să le vorbesc acum, până nu închei tot ceea ce am de încheiat cu ei financiar, nu pot să vorbesc. Mâine voi încheia tot ceea ce este financiar şi mă voi întoarce în ţară", a declarat, la Digi Sport.Întrebat dacă este mai degrabă dezamăgit sau uşurat, Şumudică a răspuns:informează site-ul oficial al grupării turce."Ne-am despărţit de comun acord de tehnicianul Marius Şumudică, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon şi jumătate. Le mulţumim domnului Şumudică şi întregii sale echipe pentru contribuţia pe care şi-au adus-o în perioada în care au fost în funcţie şi le urăm succes în carieră", se arată pe site-ul gaziantepfk.org Şumudică era antrenorul echipei din Gaziantep din vara anului 2019 şi mai avea contract până în mai. Formaţia ocupă locul 4 în clasament, cu 31 de puncte din 17 meciuri, la trei puncte de liderul Beşiktaş (16 jocuri).Gaziantep a avut o serie de multe meciuri fără înfrângere, oprită, sâmbătă, în deplasare, de Sivasspor, scor 2-1.În ciuda rezultatelor bune obţinute, plecarea antrenorului român s-a făcut după un scandal izbucnit între el şi preşedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.Marius Şumudică a acuzat conducerea clubului că a vrut să îi scadă salariul, deşi rezultatele echipei au fost bune. În schimb, conducerea grupării l-a acuzat pe antrenorul român că are pretenţii financiare prea mari şi a precizat că i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariul mărit în măsura posibilităţilor, transmite News.ro.