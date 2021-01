OFICIAL: Dan Petrescu, noul antrenor al echipei Kayserispor

Tehnicanul Dan Petrescu a semnat un contract valabil un an şi jumătate, cu posibilitate de prelungire pe încă un sezon, cu Kayserispor.

Anunțul celor de la Kayserispor

"Bine ai venit, Dan Petrescu! Clubul nostru a ajuns la un acord cu tehnicianul Dan Petrescu pentru un an şi jumătate cu opţiune pentru încă un an. Să fie într-un ceas bun acest acord. Le urăm succes domnului Petrescu şi echipei sale",Antrenorul Dan Petrescu a ajuns, duminică, în Turcia, pentru a prelua conducerea tehnică a echipei Kayserispor.Venit de la Dubai, unde s-a aflat în vacanţă, Petrescu a mers de la aeroportul din Kayseri (centrul Turciei) la complexul sportiv al echipei pentru a se întâlni cu preşedintele clubului, Berna Gozbaşi, şi cu alţi membri din conducerea grupării."Sunt foarte încântat pentru că e prima dată lucrez la un club din Turcia. Aştept cu nerăbdare să muncesc pentru a menţine Kayserispor în prima ligă. Am fost în contact cu preşedintele în ultimele 2 săptămâni. Am urmărit ieri meciul şi sunt foarte mulţumit de rezultat (n.r. - 1-0, acasă, cu Malatyaspor)" -, la sosire, potrivit hurriyet.com.tr.Petrescu va conduce, luni, primul antrenament. Tehnicianul român îl înlocuieşte la Kayserispor pe Samet Aybaba.