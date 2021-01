VIDEO Zlatan Ibrahimovic, artele marțiale și succesul de pe rețele sociale - Metoda unică de încălzire a suedezului

A revenit pe teren la aproape două luni de la ultima apariție și a atras toate privirile încă de la încălzire. Zlatan Ibrahimovic este un personaj care continuă să uimească asistența chiar și atunci când nu marchează.

În minutul 85, Stefano Pioli a considerat că este cazul să îi ofere lui Ibra câteva minute. Nordicul a intrat pe teren în locul lui Rafael Leao, iar momentul de <strălucire> l-a bifat la încălzire.



Ibrahimovic (recunoscut pentru pasiunea pentru artele marțiale) a arătat o nouă metodă de încălzire, una pe care unii dintre coechipierii săi nu o vor putea copia.



Incredible warming up

a father has returned to carry his children

Welcome back @Ibra_official #forzaMilan pic.twitter.com/H563fCAfKV