Ante Puljic, după ce dinamoviștii au făcut vizita medicală: "Dacă nu intră banii mâine, mulţi jucători vor pleca de la echipă"

Fundaşul a declarat că dacă se va întâmpla acest lucru va părăsi şi el clubul în proporţie de 99,99%.





"Au promis că vor intra nişte bani, două salarii, dar până acum nimic. Cel puţin la mine nu a intrat nimic, nu vreau să vorbesc în numele băieţilor, eu de-abia am ajuns. Poate că unii jucători tineri au primit o parte din bani, nu ştiu, dar e importat pentru toţi angajaţii din club, pentru cei care muncesc la Săftica să fie plătiţi. Iar dacă nu vor plăti salariile mâine atunci săptămâna viitoare Dinamo va pierde jucători, jucători importanţi. Iar asta va fi cu adevărat o problemă. Când am fost acasă am vorbit cu soţia, cu părinţii, dar decizia va fi numai a mea. Repet, dacă mâine nu intră banii atunci mulţi jucători vor pleca săptămâna viitoare. Iar dacă se întâmplă asta, atunci şi eu în proporţie de 99,99% voi pleca de la Dinamo", a spus croatul.





Acesta a menţionat că în România nu va juca decât la Dinamo: "Eu nu am o ofertă. Sunt discuţii cu anumite cluburi care mă doresc, dar oferte nu am în momentul de faţă. Mă gândesc mult ce pot să fac, dar în momentul ăsta nu iau decizii. Dar în curând voi lua o hotărâre... Am zis, dacă văd că vor pleca mulţi jucători, atunci nici eu nu voi mai rămâne. Dar eu în România nu voi juca decât la Dinamo. Mâine este o zi importantă, pentru că ne-am săturat. Ne-am săturat de minciuni şi de toate aceste lucruri. Banii nu înseamnă totul pentru mine, dacă ar fi fost aşa aş fi plecat de 5-6-7-8 luni. Dar eu, ca şi alţi băieţi, am venit aici pentru a obţine rezultate, pentru a face ceva pentru Dinamo".





El a confirmat că în ultimele partide oficiale de anul trecut a jucat cu infiltraţii din cauza durerilor: "În decembrie am jucat cu infiltraţii pentru că nu puteam altfel. Pentru mine a fost foarte dificil. Am încercat, pentru că îmi doresc tot ce e mai bun pentru echipa mea. Sunt căpitan şi trebuie să îi impulsionez pe băieţi în momentele grele".





Puljic a fost întrebat dacă i s-a propus înjumătăţirea salariului: "Am discutat acum o lună cu băieţii de la DDB... ei mi-au propus ceva, eu am spus că mă voi gândi. Cred că au făcut propuneri de acest fel tuturor jucătorilor pentru că aceste datorii îngreunează situaţia clubului. Îi înţeleg puţin... însă cum să spun, să reduci salariile nu e o problemă, problema este în altă parte. Încă mai credem că se pot rezolva lucrurile... pentru că dacă nu credeam nu mai eram azi aici. Însă nu e uşor deloc".





Fundaşul croat nu înţelege cum anumiţi oameni pot promite la nesfârşit anumite lucruri fără să se ţină de cuvânt: "Nu am fost în contact cu Pablo Cortacero, dar cu Ruben, cu Rufo,... Mi-au trimis mesaje că totul va fi OK, că banii voi veni, bla, bla, bla... Şi de fiecare dată a fost la fel. Iar aceste lucruri te enervează şi mai mult. Nu înţeleg cum cineva poate să spună acelaşi lucru de 200 de ori şi să nu se întâmple niciodată. Nu e normal. Nu e vorba despre întârzierea salariilor, pentru că multe cluburi au probleme financiare. Noi înţelegem asta, dar nu când ajungem la restanţe de 5 luni la salariu. Dacă întârzie salariul o lună sau două este OK, dar nu 5".





El crede că antrenorul interimar Ionel Gane ar trebui să rămână la conducerea echipei: ''Jerry Gane a rămas după ce a plecat Cosmin Contra. Eu cred că trebuie să rămână în continuare pentru că a arătat că iubeşte acest club şi pentru că este încă aici. Pentru că în altă situaţie mulţi dintre noi nu am mai fi azi aici (n.r. - la Dinamo)''.





Ante Puljic nu ştia dacă el şi colegii săi vor fi asistaţi de medicul echipei la vizita medicală de la INMS: "Nu l-am văzut pe doctor... nu ştiu dacă avem doctor, chiar nu ştiu, abia am venit".



Douăzeci şi trei de jucători din lotul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti au efectuat, joi dimineaţă, vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Capitală, transmite Agerpres

Celor 19 jucători prezenţi la reunirea de la Baza Sportivă de la Săftica din 3 ianuarie, la vizita medicală de joi li s-au alăturat alţi patru: Andrei Blejdea (ultima oară la FC Argeş), Ante Puljic, Deian Sorescu şi Diego Fabbrini.

Jucătorii care au efectuat vizita medicală sunt următorii: Mejias Osorio, Mihai Eşanu, Aleksander Mitrovic - portari, Andrei Radu, Marco Ehmann, Ricardo Grigore, Florin Bejan, Alexandru Răuţă, Paul Anton, Ionuţ Şerban, Valentin Borcea, Geani Creţu, Ahmed Bani, Janusz Gol, Vlad Achim, Magaye Gueye, Adam Nemec, Cătălin Măgureanu, Robert Moldoveanu, Andrei Blejdea, Ante Puljic, Deian Sorescu şi Diego Fabbrini.

Au lipsit de la INSM Abdoulaye Ba, care a anunţat că s-a despărţit de FC Dinamo, precum şi Aleix Garcia şi Juan Camara. Ultimii doi au comunicat conducerii că nu revin în România până nu le vor fi achitate salariile restante.

Lotul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti s-a reunit duminică, în cantonamentul de la Săftica, în vederea reluării antrenamentelor pentru cea de-a doua parte a sezonului Ligii I.



În ultima perioadă clubul Dinamo se confruntă cu mari probleme financiare, existând restanţe la plata salariilor jucătorilor, antrenorilor şi celorlalţi angajaţi pe mai multe luni. Conducerea reprezentată de Pablo Cortacero a anunţat în mai multe rânduri că va achita salariile, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Din cauza acestor probleme, antrenorul Cosmin Contra a plecat de la echipă, iar mai mulţi jucători şi-au depus memorii la comisiile Federaţiei Române de Fotbal şi la FIFA pentru a deveni liberi de contract.





Compania Benel International SA, reprezentată de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumătatea lunii august acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti.