VIDEO Marius Șumudică face spectacol în Turcia - Cum a dansat după ultima victorie a lui Gaziantep

Marius Șumudică se află într-una dintre cele mai bune perioade ale carierei de antrenor, tehnicianul român reușind o nouă victorie cu Gaziantep (lider provizoriu în Turcia).







Alexandru Maxim a avut un rol foarte important: a deschis scorul în minutul 70), Șumudică s-a dezlănțuit pe marginea terenului.

La finalul meciului cu Ankaragucu (câștigat cu 2-0 și în carea avut un rol foarte important: a deschis scorul în minutul 70), Șumudică s-a dezlănțuit pe marginea terenului.





Antrenorul român a dansat și a arătat că se simte foarte bine la Gaziantep.



Imaginile cu dansul lui Șumudică, mai jos:



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 Marius Sumudica, maç fazlasıyla gelen liderliğin tadını çıkarıyor! #SüperLig pic.twitter.com/lYatHbW2gJ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 5, 2021

Ce a spus Șumudică după ultima victorie



"Trăim un vis. Şi pentru mine este o oarecare surpriză, să zic aşa. Bine, uitându-mă la ei (n.r. - jucători), aşa, şi văzând cât îşi doresc, am o oarecare încredere când începe jocul şi îmi dau seama că am jucători care pot decide jocul.







Astăzi am avut răbdare, am jucat pe un teren execrabil din toate punctele de vedere, nu am putut să construim, a fost un deficit pentru noi, dar am marcat două goluri.





Suntem pe primul loc până termină Galatasaray, nu s-a întâmplat niciodată în istoria acestui club, nici în liga a doua nu au fost pe primul loc, ei au intrat în prima ligă la baraj.







E ceva de nedescris, 25 de meciuri în care marcăm meci de meci, nu s-a întâmplat în Turcia de foarte mult timp, avem 16-17 meciuri fără înfrângere, nu pierdem de un an acasă...







Sunt lucruri extraordinare, este perioada cea mai bună a carierei mele, le mulţumesc jucătorilor, fără ei nu aş fi putut ajunge aici. Cuvintele sunt de prisos. (n.r. - despre faptul că a dansat după meci) Era o melodie românescă pe care mi-au găsit-o ei şi mi-au pus-o şi nu am putut să mă abţin.







Altfel nu am cum să mă exteriorizez aici, fiindcă sunt sancţionat. Poate dacă dansez le place şi nu-mi dau vreun cartonaş. Şi astăzi am fost avertizat, iar etapa viitoare sunt suspendat, având patru galbene.







M-am obişnuit. La patru galbene, la fel ca la jucători, antrenorul stă o etapă", a declarat Marius Şumudică, la Digisport.





De știut:

Este al optulea gol marcat în campionat de Maxim, acesta având o reușită și în Cupa Turciei.