Fatih Terim l-a vizitat pe Omar Elabdellaoui: "Are nevoie de rugăciunile tuturor" - În ce stare se află fotbalistul

Tehnicianul echipei Galatasaray, Fatih Terim, l-a vizitat, vineri, la spital pe fotbalistul Omar Elabdellaoui, care a suferit un accident în timp ce sărbătorea acasă trecerea în noul an.

"Omar este un om foarte valoros pentru noi, atât pe teren cât şi în afara terenului. Am vorbit cu el, i-am înpărtăşit sentimentele şi gândurile mele. Ne-am emoţionat amândoi. De aceea am ieşit. Vom face tot ce putem pentru el. I-am spus să se lupte, că poate învinge. Este mai bine faţă de ieri sau aşa vrem noi să îl vedem. Nu este uşor. Sperăm că lucrurile se vor desfăşura bine pentru el. Însă nu este uşor ce a trăit. Are nevoie de rugăciunile tuturor iubitorilor fotbalului. Este un mare nenoroc pentru el şi pentru familia lui, dar vom ţine piept acestor întâmplări în viaţă. Nu privim altfel lucrurile. Nu este nevoie să fie văzută astfel o întâmplare venită după ce a vrut să îşi facă fericiţi copiii. Sper să se facă bine repede", a spus Terim, potrivit ntvspor.net.





Medicul Vedat Kaya a declarat, potrivit cotidianului Milliyet, că fotbalistul norvegian are un ochi mai afectat decât celălalt.

“Am acordat primul ajutor. Situaţia lui de acum este mai bună decât ieri. Este sub tratament. Va fi necesară încă o intervenţie. Mâine (n.r. sâmbătă) vom evalua situaţia şi vom lua o decizie cu privire la cum trebuie să acţionăm. Astăzi i-am făcut toate analizele. Pot spune că este mai bine decât ieri. Are un ochi mai afectat decât celălalt”, a explicat Kaya.





Omar Elabdellaoui a ajuns la spital după ce i-a explodat o petardă în mână, în timp ce sărbătorea acasă Anul Nou. Elabdellaoui a suferit arsuri la faţă şi are ochii afectaţi.