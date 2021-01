​VIDEO Manchester United, la egalitate cu Liverpool în fruntea clasamentului (2-1 vs Aston Villa) - Golul victoriei, înscris dintr-un penalti controversat

Premier League





Anthony Martial a deschis scorul pentru gazde cu o lovitură de cap ('10). Bernard Traore a egalat pentru Villa cu un șut din apropierea porții ('58).





United, care a pierdut o singură dată în fața celor de la Aston Villa în ultimele 44 de confruntări disputate în Premier League (s-a impus de 32 de ori), a înscris golul victoriei prin Bruno Fernandes ('61). Portughezul a transformat un penalti controversat (Pogba a părut că s-a împiedicat) și a ajuns la 11 reușite în acest sezon.





Dean Smith, antrenorul oaspeților, a fost nemulțumit că arbitrul Michael Oliver a refuzat să verifice sistemul VAR: "Nu înțeleg de ce nu a vrut să verifice faza. Pentru asta există VAR, nu? Am crezut că este penalti prima oară, dar am văzut reluarea după meci și am observat că s-a împiedicat singur. Nu cred că a fost penalti".





Mai au loc în etapa cu numărul 17:





Tottenham vs Leeds

Crystal Palace vs Sheffield United

Brighton vs Wolverhampton

West Brom vs Arsenal

Burnley vs Fulham

Newcastle vs Leicesster

Chelsea vs Manchester City

Southampton vs Liverpool.





Clasament Premier League:





1. Liverpool (37-20 golaveraj) 33 puncte / 16 meciuri

2. Manchester United (33-24) 33 / 16

3. Leicester (29-20) 29 / 16

4. Everton (26-20) 29 / 16

5. Chelsea (31-18) 26 / 16

6. Aston Villa (29-16) 26 / 15

7. Tottenham (26-15) 26

8. Manchester City (21-12) 26 / 14 etc.

Tot vineri, West Ham s-a impus pe terenul celor de la Everton, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de Soucek ('86).