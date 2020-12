Formaţia Al Hilal, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Al Shabab, într-un meci din etapa a XI-a a campionatului Arabiei Saudite.

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 14, prin Martins, iar în minutul 51 au rămas în inferioritate numerică, Al Ammar fiind eliminat.

Al Hilal a egalat în minutul 87, prin Al Shehri.



Tot în ultima zi a anului 2020, Răzvan Lucescu a primit trofeul pentru Antrenorul Lunii Noiembrie.



Al Hilal este lider în clasament, cu 24 de puncte, în timp ce AL Shabab este pe locul trei, cu 19 puncte, transmite News.ro.

S-au disputat joi:

Al Batin vs Al-Ittihad 1-2

Al-Faisaly vs Al-Nassr 2-3

Al-Hilal vs Al-Shabab 1-1



Clasament:





1 Al-Hilal 24 puncte / 11 meciuri

2 Al Ahli 22 / 10 meciuri

3 Al-Shabab 19 / 11 meciuri

4 Al-Ittihad 18 / 11 meciuri etc.



\uD83E\uDD47 Our head coach “Razvan Lucescu” and the GK @almayuof have been awarded the Best Coach Award of November and the Best Goalkeeper in October \uD83D\uDD1D#AlHilal \uD83D\uDC99 pic.twitter.com/ZydDY3o1GO