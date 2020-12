Lionel Messi face lumină în cazul viitorului fotbalistic: Ce spune despre Barcelona, Guardiola, viața personală și supărarea pe clubul catalan

Redăm mai jos dialogul dintre cei doi, citat de Marca:

Jordi Evole: Ai depășit momentul din vară?

Leo Messi: Acum sunt bine, episodul din vară e în spatele meu. Clubul trece printr-o perioadă dificilă, dar eu sunt încrezător că împreună o putem scoate la capăt. Ce se zvonește, se zvonește. Nu pot să îi mulțumesc pe toți. Sunt mulți care vorbesc în necunoștință de cauză. Oamenii cred orice, chiar dacă puține lucruri sunt adevărate. Nu pot controla totul.

Jordi Evole: Leo, ai plâns recent?

Leo Messi: Din motive sportive, nu. Din altă cauză, da. Dar asta ține de viața mea privată.

Jordi Evole: Ai trimite din nou acel fax dacă ar trebui?

Leo Messi: Da, a fost o manieră prin care am vrut să mă fac înțeles și prin care să îmi exprim sentimentele. Așa am vrut să le transmit celor din club că vreau să plec.

Jordi Evole: Au fost unii care s-au îndoit de dragostea ta față de club...

Leo Messi: Da, asta m-a deranjat cel mai mult. Eu simțeam că am completat un ciclu și că e momentul să plec de la clubul care mi-a dat totul. Voiam să câștig trofee și să mă lupt din nou pentru Champions League. Era vremea unei schimbări. Apoi, președintele a început să contureze o imagine negativă a mea.

Nu a fost deloc ușor să spun asta. Familia mea voia să rămân, acolo e casa lor. Dar simțeam că nu mai pot continua. Plecarea lui Luis Suarez nu a avut nimic de a face cu decizia mea. Dar recunosc, mi s-a părut o nebunie modul în care Barcelona s-a comportat cu el și cum l-a lăsat să meargă la o rivală directă.

Jordi Evole: Cum ai simțit trădarea lui Bartomeu?

Leo Messi: Aș prefera să nu comentez despre asta acum... O voi face în viitor, au fost multe lucruri.

Jordi Evole: Avocații tăi te-au sfătuit să rămâi?

Leo Messi: Nu, din contră. Ei căzuseră de acord că am câștiga o eventuală dispută legală, dar era ultimul lucru pe care l-aș fi vrut.

Jordi Evole: Făcând referire la problemele cu taxele pe care le-ai experimentat. Simți că fanii vor ierta tot?

Leo Messi: Nu, la un moment dat nu îți vor mai oferi un sprijin necondiționat.

Jordi Evole: Cum ți se pare fotbalul fără spectatori?

Leo Messi: E oribil, rece, ciudat, foarte diferit. Cred că și asta influențează oarecum rezultatele, de asta sunt multe surprize. A dispărut complet avantajul terenului propriu.

Jordi Evole: Jucați meciuri din 3 în 3 zile. Ți se pare că sunteți exploatați de FIFA, La Liga sau UEFA?

Despre mandatul lui Ronald Koeman

"Am încredere, dar este dificil și pentru el. E o perioadă de tranziție. Sunt mulți jucători noi, câteva talente tinere care vin din spate. E dificil" - Lionel Messi.





Despre alegerile pentru președinția Barcelonei

"Nu sunt sigur dacă voi vota la următoarele alegeri. Oricine ar veni va fi pus într-o situație dificilă, va trebui să muncească serios pentru a readuce echipa pe linia de plutire. Niciunul dintre candidați nu m-a sunat încă" - Lionel Messi.





"Cu Guardiola am vorbit despre cum merg lucrurile, dar nu despre dacă ne vom întâlni. El are ceva special. Îți poate spune exact cum stă jocul. Am avut "ghinionul" de a fi antrenat de Guardiola și Luis Enrique, cei mai buni. Faptul că am fost antrenat de ei m-a ajutat să cresc foarte repede.

"Nu știu nimic clar despre viitor. Aștept să termin acest sezon, îmi voi duce la capăt contractul. Important e să mă gândesc la echipă acum și să terminăm cu bine sezonul. Mi-ar plăcea să joc în Statele Unite, să experimentez viața și campionatul de acolo. Apoi, pe final, să mă întorc într-o formă sau alta la Barcelona. Voi face ceva legat de fotbal, dar nu mă văd antrenor. Mi-ar plăcea să fiu director sportiv, să aduc jucătorii pe care i-aș vrea la echipă" - Lionel Messi.

În finalul dialogului, Jordi Evole i-a oferit starului argentinan câte un ghid turistic pentru orașele Manchester (City) și Paris (PSG), cele mai vehiculate posibile destinații. Messi a refuzat politicos <păstrează-le tu>.



Contractul lui Messi expiră pe 30 iunie 2021, lăsându-i libertatea de a negocia cu alte cluburi începând de la 1 ianuarie o eventuală plecare în vara viitoare.



În finalul dialogului, Jordi Evole i-a oferit starului argentinan câte un ghid turistic pentru orașele Manchester (City) și Paris (PSG), cele mai vehiculate posibile destinații. Messi a refuzat politicos .Contractul lui Messi expiră pe 30 iunie 2021, lăsându-i libertatea de a negocia cu alte cluburi începând de la 1 ianuarie o eventuală plecare în vara viitoare.

Despre sportivii pe care îi admiră

"Rafa Nadal, Federer, LeBron James sunt oameni pe care i-am apreciat întotdeauna. Cristiano în fotbal" - Lionel Messi.

"Am aflat despre moartea lui Maradona dintr-un mesaj trimis de tatăl meu. A fost ceva teribil. Nimeni nu se aștepta la asta și nimeni nu poate să creadă așa ceva, nici măcar astăzi. Nu vreau să mă gândesc că voi avea parte de funeralii precum cele ale lui Diego. A fost ceva firesc, merită totul! Eu nu mă gândesc la moarte, doar la ce se va întâmpla cu copiii mei, cu familia mea. Cam atât" - Lionel Messi.





Despre viața personală

"E normală, chiar plictisitoare. Uneori merg și la supermarket, dar e mai dificil. Oamenii mă recunosc și trebuie să mă opresc de fiecare dată. Am grupul meu de prieteni, familia. Sunt extrem de selectiv în privința alegerii persoanelor cu care îmi petrec timpul. Uneori aș vrea să fiu anonim, să pot merge liniștit la cinema, la restaurant, fără să am 300 de ochi atintiți asupra mea. Sunt privilegiat, dar uneori aș vrea să trec neobservat.





"Am venit într-un loc unde nu cunoșteam pe nimeni, am schimbat țara, școala, totul. Mi-a fost clar că vreau să rămân atunci când am ajuns în Barcelona. Primul an a fost foarte dificil pentru mine. A fost o experiență importantă. Dacă eram timid, asta a complicat și mai mult lucrurile. Îmi este greu să vorbesc despre lucruri, mai ales despre cele negative. Mă închid în mine" - Lionel Messi.

Într-un dialog deschis cu Jordi Evole, jurnalist La Sexta, Messi a vorbit despre scandalul din vara lui 2020, când a vrut să plece de la Barcelona.Leo Messi: Înțeleg că cei care dețin drepturile TV au nevoie de meciuri, dar simt că nu mai există multă considerație față de fotbaliști.​"Pentru tricoul Barcelonei aș da totul. Am crescut în club și în oraș. Am stat aici mai mult timp decât în propria țară. Clubul mi-a dat totul, m-a format ca jucător, ca om. Există relație de iubire, e imposibil să fie altfel" - Lionel Messi.Cadoul meu favorit de Crăciun, din copilărie, a fost o minge oficială. A costat ceva, dar părinții mei au făcut un efort. Îmi amintesc că am primit și un tricou cu Newells" - Lionel Messi."Trebuia să merg la psiholog, dar nu am fost. Antonella (n.r. soția sa) mi-a zis uneori, dar îmi este greu să mă deschid în fața cuiva" - Lionel Messi.Messi a venit la FC Barcelona în septembrie 2000, la vârsta de 13 ani, de la CA Newell's Old Boys, club din oraşul argentinian Rosario. El a debutat la prima echipă a catalanilor la 17 ani, pe 16 octombrie 2004, contra lui Espanyol Barcelona (1-0), a marcat 634 de goluri şi a câştigat 34 de trofee în 731 de meciuri oficiale disputate în tricoul blaugrana, potrivit Agerpres