Persoana influentă din fotbal care vrea dispariția Champions League

În ultimele luni discuțiile despre o Superligă a Europei au fost tot mai prezente în spațiul media. Unele dintre cluburile bogate ale Bătrânului Continent și-au anunțat chiar intenția de a participa la o asemenea competiție care să aibă premii totale de peste cinci miliarde de euro.







Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a vorbit încă o dată despre pericolele la care s-ar expune fotbalul european dacă o astfel de competiție ar apărea până la urmă.







Prăpastia dintre cluburile bogate și celelalte s-ar adânci și mai mult, iar multe dintre formațiile Europei ar rămâne doar cu firimiturile unui sport care vrea de la un an la altul să aducă tot mai mult profit.







Cine vrea de fapt să dispară Champions League







"Acesta este visul lui Florentino Perez (n.r. - preşedintele celor de la Real Madrid) din ultimii 30 de ani, înainte de a fi chiar în fotbal" - Aleksander Ceferin, despre persoana din fotbal care vrea apariția Superligii și dispariția Champions League.





Sunt și cluburi mari care s-ar opune unei Superligi a Europei







"Doi candidaţi importanţi la preşedinţia Barcelonei se opun public Superligii, la fel Bayern Munchen, Juventus şi cluburile engleze care au venit cu aceeaşi idee.







Este o idee, o dorinţă pentru cei cărora nu le pasă de restul fotbalului, care sunt interesaţi doar de ziua de astăzi şi nu de ceea ce se va întâmpla mâine.





Aleksander Ceferin pentru site-ul sloven 24.ur, citat de Ar fi o ruină pentru echipele mici şi ar face ca grupările cele mai bogate să devină şi mai puternice" -pentru site-ul sloven 24.ur, citat de Marca.com.





Fotbalul și pandemia





"Nu am dormit prea mult, a trebuit să lucrăm zi şi noapte, discutând cu guvernele, vorbind despre sănătate mai mult decât de fotbal. Am reuşit să disputăm peste 1.200 de jocuri în acest timp fără incidente importante" - Aleksander Ceferin.





Va mai apărea un sistem de genul Final 8 în Liga Campionilor?







"Mai întâi vom vedea cum merge procesul de vaccinare şi cât de repede se poate face, ne pregătim pentru ca următoarea finală să fie ca în fiecare an şi asta înseamnă cu fani. Formatul va rămâne acelaşi până în 2024, până când au fost cedate drepturile.







Nu vom juca la sfârşit de săptămână, pentru că vrem să păstrăm valoarea ligilor naţionale, dar ne gândim la un sistem uşor diferit, mai interesant, care să includă absolut totul. Liga Campionilor va fi la fel de specială cum este acum", a concluzionat şeful UEFA.





Presa britanică a relatat pe larg în toamna acestui an că FIFA ar susține un astfel de proiect al unei Superligi. O competiție care să reunească la start cele mai importante 16-18 echipe din Europa.







Premiile totale de peste cinci miliarde de euro ar reprezenta un argument important pentru cluburile bogate din Europa. Apariția acestei Superligi ar duce la dispariția Champions League.







Program optimi Champions League:



Borussia Mönchengladbach vs Manchester City (24 februarie / 16 martie)

Lazio vs Bayern Munchen (23 februarie / 17 martie)

Atletico Madrid vs Chelsea (23 februarie / 17 martie)

Leipzig vs Liverpool (16 februarie / 10 martie)

FC Porto vs Juventus (17 februarie / 9 martie)

Barcelona vs PSG (16 februarie / 10 martie)

Sevilla - Borussia Dortmund (17 februarie / 9 martie)

Atalanta vs Real Madrid (24 februarie / 16 martie).