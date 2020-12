Constantin Budescu: "Îmi place să joc cu suporteri mulţi pe stadioane, mă motivează suplimentar"

Budescu a mai spus că este afectat de lispa fanilor pe stadioane. "Mă afectează foarte mult şi cred că pe toti ne afectează, nu doar pe mine. Îmi place să joc cu suporteri mulţi pe stadioane, mă motivează suplimentar, dar nu avem ce face deocamdată în perioada asta. Chiar vorbeam înaintea meciului de la Arad că dacă aveau voie suporterii era o atmosfera fantastică pe stadionul cel nou",





Constantin Budescu a afirmat că priveşte cu mai multă seriozitate fotbalul. "Acum privesc altfel lucrurile pe care le fac, după ce înaintezi în vârstă trebuie să te mai şi schimbi. Chiar dacă eu sunt tot un tânăr cu speranţe. Le mulţumesc tuturor pentru susţinere, sper să îi fac în continuare fericiţi prin jocurile mele, goluri, pase de gol... Nu în ultimul rând, le doresc Sărbători Fericite, multă sănătate şi un An Nou mult mai bun!", a mai spus el.

"Nu am fost foarte organizaţi de la bun început, nu am făcut pregătire şi am început campionatul prost. Din acest motiv am stat foarte multă vreme pe ultimul loc. După cum am început această ediţie de campionat nici noi nu prea mai credeam că putem reveni aşa în ultimele etape! Odată cu venirea antrenorului Eugen Neagoe totul s-a schimbat în bine şi dumnealui a avut o contribuţie foarte mare la rezultatele pe care le-am obţinut. El a adus multe lucruri bune, ne explică cu răbdare foarte multe şi important este că ne-a făcut să înţelegem unele scheme pe care le-am şi aplicat în teren. Toate astea s-au văzut şi în rezultatele pe care le-am obţinut de când a venit la echipă",