Marius Șumudică îl acuză de lipsă de respect pe preşedintele clubului Gaziantep: "Sunt foarte afectat de interviul respectiv"

Marius Şumudică a precizat că a refuzat o ofertă foarte avantajoasă din Arabia Saudită.





"I-am făcut să joace pentru mine meciul ăsta. Am avut o discuţie cu ei la şedinţa tehnică, le-am explicat, le-am arătat că în momentul de faţă sunt singurii care mă pot ţine pe loc având o ofertă - mi-e şi frică să o pronunţ, nici nu o pronunţ - din ţările arabe şi le-am spus: <În cazul în care câştigaţi acest joc, vă promit că nu voi pleca şi rămân cu voi în continuare. În cazul în care nu, atunci va trebuie să luăm de la capăt, vom avea meciuri grele şi nu vreau să mă mai bat pe la locurile 10-12.

Acest joc este puntea dintre ceea ce aţi făcut până acum şi demonstraţi, deveniţi o certitudine, făceţi-mă să rămân aici!> În momentul în care am intrat în vestiar, toţi pronunţau suma pe care o văzuseră pe ofertă şi râdeau şi spuneau: <Finish, finish, coach, you stay here!> Ziceau <stai aici!> Le-am promis, continui cu ei până la vară. Oferta era să plec azi sau mâine. Singura problemă era că Saudia (n.r. - Arabia Saudită) este închisă în momentul de faţă pentru o săptămână. Dar cred că se găsea o soluţie", a precizat el.





Patronul clubului, Mehmet Büyükekşi, care ocupă şi funcţia de primar al oraşului Gaziantep, a declarat, după ce echipa pregătită de Marius Şumudică, a învins, miercuri, cu scorul de 4-0, în deplasare, pe Kasimpaşa, că, dacă formaţia va continua să aibă rezultate în continuare, va discuta cu antrenorul principal prelungirea contractului.





"Vorbim în martie sau aprilie, avem timp. Dacă echipa va continua să aibă succes, sperăm să avem o discuţie cu antrenorul pe această temă. Obiectivul este să avem aceleaşi rezultate în lunile următoare şi să menţinem motivaţia la cel mai înalt nivel. Antrenorul a semnat un contract pe doi ani, valabil până în iunie", a spus preşedintele grupării, potrivit presei turce.





După 14 etape, Gaziantep, care a disputat 13 meciuri, ocupă locul 4, cu 24 de puncte, după Alanyaspor, 27 de puncte, Galatasaray (tot 13 partide), şi Fenerbahce, ambele cu câte 26 de puncte.