​VIDEO AC Milan obține o victorie dramatică (3-2 vs Lazio) și termină anul pe primul loc

Serie A





Milanezii au avut un start de partidă foarte bun și conduceau deja cu 2-0 în minutul 17 (au marcat Rebic și Calhanoglu). Luis Alberto a redus din diferență, după ce Donnarumma a apărat penaltiul lui Immobile ('28), iar Immobile a egalat cu un voleu ('59). Theo Hernandez a marcat golul victoriei gazdelor în minutul 90+3, cu o lovitură de cap.

Verona vs1-2vs Cagliari 3-2Bologna vs Atalanta 2-2Napoli vs Torino 1-1Sampdoria vs2-3Spezia vs1-2Udinese vs0-21. AC Milan (32-16) 34 puncte / 14 meciuri2. Inter (34-17) 33 / 143. AS Roma (31-23) 27 / 144. Sassuolo (26-17) 26 / 145. Napoli (27-12) 25 / 136. Juventus (25-13) 24 / 137. Atalanta (28-20) 22 / 138. Lazio (22-23) 21 / 14 etc.