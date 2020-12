VAR-ul în Liga 1 - Ce spune LPF despre introducerea sistemului care ar putea diminua erorile mari de arbitraj din campionatul intern

Cele mai importante campionate de pe Bătrânul Continent (și nu numai) beneficiază de sistemul VAR, cel care îi ajută pe arbitri să ia cele mai bune decizii. În Liga 1 acest sistem video nu există, deși erorile importante de arbitraj își fac loc etapă de etapă, iar scandalurile pe marginea deciziilor luate de fluierași sunt la ordinea zilei.







În cel mai fericit caz, Liga 1 ar putea beneficia de sistemul VAR odată cu ediția 2021-2022 a primului eșalon fotbalistic al țării.







Ce spune LPF despre implementarea VAR în Liga 1







"Am spus şi data trecută că facem tot ce depinde de Ligă pentru a avea VAR. Am discutat şi cu reprezentantul deţinătorului de drepturi TV, domnul Orlando Nicoară, şi mi-a spus că are disponibilă aparatura necesară pentru VAR.





Însă mai sunt paşi pe care nu i-am putut face. Sper ca anul viitor să depăşim piedicile de care ne lovim şi împreună cu FRF şi CCA să putem finaliza proiectul.



Orizont de timp? Chiar nu am cum să dau. Dacă acest lucru ar ţine doar de Ligă s-ar întâmpla foarte repede" - Justin Ştefan, secretarul general al LPF, pentru Digisport.





Care este poziția cluburilor din Liga 1





"Nu există vreun conducător din România care să nu vrea implementarea VAR. Toți sunt de acord să plătească, nu am auzit pe nimeni să se opună. Nu putem avea arbitri care să fie roboți, să nu facă greșeli. Undeva lucrurile s-au blocat. O să vedem unde și o să încercăm să facem lobby să deblocăm această situație. Se pot găsi resurse.



Pe cele 2-3 minute când se analizează VAR-ul, se pot câștiga bani din reclame. Nu sunt sume imense la baremurile de arbitraj, dacă se măresc. 1-2% din buget putem suporta.





Mi s-a părut că e gol la faza de la Cluj. Se văd umbra barei și umbra mingii. Nu acuzăm arbitrul, dar a fost gol. Revăzând și analizând, susținem că e gol valabil.





Nu cred că VAR-ul poate fi gata la începutul returului. E nevoie de cursuri, de timp. E clar că avem o problemă, nu e admisibil să nu fi fost implementat până acum. Mă uitam la un meci al lui Mitriță, în Arabia Saudită, și au VAR" - Mihai Rotaru, finanțator CS U Craiova, la Digisport.





Lista țărilor din Europa unde există deja VAR





Privit inițial cu ceva îndoială, sistemul VAR a ajuns să fie introdus în toate campionatele importante din Europa. Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1 se bucură de prezența VAR.







De asemenea, sistemul este folosit și în campionatele din Olanda, Belgia, Portugalia, Cehia, Rusia, Croația, Polonia și Turcia.





Ce presupune introducerea VAR







Pe lângă anumite costuri suplimentare (aparatură, arbitri suplimentari, etc), introducerea VAR se poate face doar după parcurgerea următoarelor etape.



Inițierea procedurii (documentație, persoanele care să se ocupe de managementul proiectului).

Documentarea (realizarea unui departament special pentru VAR, specializarea lor de către UEFA)

Arbitrii trebuie învățați (toți arbitrii trebuie să participe la pregătirea teoretică, dar și la cea practică).

Aparatura necesară, cerințe tehnice și tehnologice (este nevoie de cel puțin opt camere care să transmită meciul pentru ca unghiurile de pe reluări să fie cât mai concludente).