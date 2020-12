FOTO A fost sau n-a fost? Șutul lui Ovidiu Bic putea să aducă victoria Craiovei - "Să bage mâna în foc, dacă poate cineva să spună"

Mingea a căzut mai mult în spatele liniei porții, însă arbitrul Radu Petrescu a lăsat jocul să continue. Reluările tv nu au fost de mare ajutor iar, în lipsa tehnologiei pentru linia porții, corectitudinea deciziei va rămâne un mister.



Faza incriminată, mai jos:

"Nu sunt mulțumit de rezultat, am avut ocaziile cele mai mari și cred că am avut și un gol valabil pe final. Nu pot să fiu mulțumit, e nedrept! Etapa trecută am căzut psihic după ce am primit gol, acum am arătat caracter. Nu știu de ce am fost eliminat, eu i-am atras atenția arbitrului că a fost gol. El a venit și mi-a arătat al doilea cartonaș galben, cred că este o măsură prea dură. E prima parte a campionatului, așa au stat lucrurile, să vedem ce putem face în partea a doua", a spus Corneliu Papură, după remiza cu CFR Cluj.

*sursă: captură DigiSport"Suntem în epoca de piatră a arbitrajului. Nu suntem în stare să avem tehnologie de linie a porții. Toată lumea are. Cine poate să spună? Să bage mâna în foc, dacă poate cineva să spună! Depinde de unde te uiți acum","Așa, repede, nu pot să-mi dau seama (n.r. - dacă a fost gol). Voi ar trebui să spuneți, de la TV, din platou. Repede așa, nu pot să spun. Dacă n-a intrat toată mingea, n-a fost gol, nu? E un rezultat echitabil, ambele echipe au avut câte o ocazie mare. Rezultat corect",CFR Cluj și CSU Craiova au terminat la egalitate, scor 0-0, ultimul meci al Ligii 1 din 2020. În urma acestui rezultat, echipa lui Edi Iordănescu se află pe locul 3 (31 de puncte), în timp ce formația lui Corneliu Papură ocupă locul secund (32 de puncte). După 15 etape, lider este FCSB.